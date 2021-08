Video: Ojačani uragan Ida približava se obalama Louisiane

Al Jazeera pre 1 sat | Izvor: Agencije

Uragan Ida koji je u nedjelju ojačao i potencijalno može da izazove veliku štetu, približava se obalama američke savezne države Louisiane i Meksičkog zaljeva.

