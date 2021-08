Ružić: U školu se kreće regularno, prvi put sa intoniranjem himne „Bože pravde“

Novi magazin pre 5 sati | Beta

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je da će nastava u školama početi regularno, kao i da će epidemiološka situacija sa korona virusom biti praćena, a odluke će biti prilagođavane u slučaju potrebe.

"Da do tog scenarija ne dođemo, važno je, pre svega, da striktno poštujemo epidemiološke mere, ali i da se vakcinišu svi koji to do sada nisu učinili", rekao je Ružić za Večernje novosti. Kako je naglasio "ponosan je što će školska godina početi normalno" i što je doneta odluka da 1. septembar u svim školama širom Srbije otpočne intoniranjem ili izvođenjem državne himne "Bože pravde". "Prvi put u istoriji to činimo i važno je da kao građani poštujemo svoju zastavu,