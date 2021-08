Opasni presedani u BiH: Vučić o inicijativi za smenu Dodika

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Foto: Printskrin/Pink - Neće biti takvih odluka, gotovo sam siguran.

Ne verujem da će ih biti, pošto poznajem gospodina Šmita, a ako to uradi, Srbija to neće prihvatiti. Nećemo prihvatiti da neko drugi sa strane nameće narodnu volju. To je toliko opasno da nemam reči. Zamislite da je Dodik to tražio za nekog od njih - rekao je Vučić. - Govorim ovo na ozbiljan način. Već puno puta sam pokušao da pokrenem važan dijalog između Srba i Bošnjaka. Moramo da se poštujemo i da razmišljamo o budućnosti. Kada govorimo o smeni Dodika, uvek će