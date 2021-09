Video: U poplavama u SAD-u više od 40 smrtno stradalih

Al Jazeera pre 1 sat | Izvor: Agencije

Američki predsjednik Joe Biden je odobrio proglašenje vanrednog stanja u saveznim državama New York i New Yersey.

Broj smrtno stradalih u poplavama na sjeveroistoku Sjedinjenih Američkih Država porastao je na 45, objavili su u četvrtak tamošnji dužnosnici, dok je američki predsjednik Joe Biden odobrio proglašenje vanrednog stanja u saveznim državama New York i New Yersey. Širom velikih dijelova New Yorka, New Jerseya, Connecticuta i Pennsylvanije, stanovnici su proveli dan suočavajući se s poplavljenim podrumima, nestankom struje, oštećenim krovovima i pozivima za pomoć od