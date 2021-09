RHMZ: U nedelju sunčano, po podne naoblačenje, do 27 stepeni

Dnevnik pre 4 sati

BEOGRAD: U većem delu Srbije sutra ujutro i pre podne biće pretežno sunčano, od sredine dana uz postepeno povećanje oblačnosti.

Na krajnjem jugu ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren severoistočni i istočni. Najniža temperatura od 7 do 14 stepeni C, najviša od 24 do 27 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Prema prognozi za narednih sedam dana, u ponedeljak će u Srbiji biti promenljivo oblačno, na jugu i na istoku ponegde uz kratkotrajnu kišu. Od utorka sunčano. Najviša temperatura oko i malo iznad proseka, od 24 do 29 strepeni C.