Vremenska prognoza za subotu 4. Septembar: Pogledajte kakvo nas vreme očekuje danas i narednih sedam dana

Foto: Zoran Jovanović Samo na severu Vojvodine pre podne i sredinom dana očekuje se umereno naoblačenje, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vetar slab, severoistočni. Jutarnja temperatura od sedam do 13, a najviša od 23 do 28 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, uz slab severoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni. U nedelju i ponedeljak promenljivo oblačno, u nedelju na jugu, a u ponedeljak i na istoku mestimično s kišom. Od utorka pretežno sunčano. Najviša temperatura oko i malo iznad proseka, od 24 do 27 stepeni.