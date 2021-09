Đukanović ustoličenje uporedio sa silovanjem

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

Predsednik Crne Gore ponovio je na Cetinju, gde se večeras pridružio protestu protiv ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, da ustoličenje ne treba da se obavi na Cetinju već na drugom mestu i poručio “da se nada da će Srpska pravoslavna crkva na kraju uraditi ono što je razumno i logično”.

– Ta crkva (SPC) ima puno hramova širom Crne Gore, uključujući i onaj najveći u Podgorici. Tako da na drugom mestu mogu da obave taj posao, a ne mogu da to rade na silu, uz ugrožavanja prava i slobode građana prestonice – rekao je Ðukanović, prenosi “Pobijeda”. Ocenio je da takav pristup SPC nije dobar i da može imati posledice. – Čak i kada bi to nekom pošlo za rukom, on bi se ovde uvek morao osećati kao neko ko je nasilno ostvario neku svoju želju. Ko je silovao