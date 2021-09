Beretini: Verujem da mogu da pobedim Đokovića

Mozzart sport pre 1 sat

“Napredovao sam od poslednjeg susreta”, kaže Italijan

Tri stepenika do večnosti za Novaka Đokovića. Ali, zadatak sada postaje sve teži kako se bliži vrhu. U četvrtfinalu US opena srpski as će igrati protiv Matea Beretinija, kojeg je savladao u finalu Vimbldona, a koji ga je namučio na Rolan Garosu. Sada će ponovo, na trećem grend slemu zaredom, Italijan stati na crtu Đokoviću. Prethodna dva duela Novak je dobio, ali Mateo tvrdi da je sada još spremniji nego što je bio. “Novak je najjači igrač na turu, ali sam mu