Produženo radno vreme Kovid ambulante

Patak online pre 2 sata

VALJEVO- Zbog povećanog broja pacijenata radno vreme Kovid ambulante valjevskog Doma zdravlja od danas je produženo.

Kovid ambulanta sada radi od 7 do 22h, kako radnim danima, tako i vikendom. Do sada Kovid ambulanta je radnim danima za pacijente bila otvorena od 7 do 20 časova, a vikendom od 8 do 18 časova. Broj pregleda, testiranja, laboratorijskih analiza i snimanja rendgen aparatom u Kovid ambulanti valjevskog Doma zdravlja se svakodnevno povećava. Uz to, povećanjem broja građana pozitivnih na korona virus umnožavaju kontrole i dijagnostičke procedure. Zbog svega toga se