Žestok okršaj u studiju: Čanak napao Filipa Čukanovića zbog Mila i Cetinja - "Mladi čoveče, sada prelazite granicu dobrog ukusa!"

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti onlajn

Foto: Printscreen/TV Prva Nenad Čanak je tokom razgovora sa Filipom Čukanovićem izjavio da je mitropolit Joanikije dozvolio sebi "nešto sramotno i da nikada nije trebalo da dođe na Cetinje helikopterom uz pratnju dugih cevi na ustoličenje".

Voditelj Čukanović je Nenada Čanka upitao da li on smatra da je prijatno da Joanikije na takav način dolazi na ustoličenje, na šta mu je Čanak drsko odgovorio da nije morao ni da dolazi i da je mogao da kaže da neće. Čukanović je konstatovao da bi to bilo priznanje poraza od Mila Đukanovića i onih koji su taj protest organizovali. Foto: Printscreen/TV Prva - Nije to organizovao Milo Đukanović - rekao je Nenad Čanak braneći predsednika Crne Gore. Filip je odgovorio