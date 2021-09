Đoković neka puzi, a ja odoh u finale! Zverev preti pred revanš iz Tokija - otkrio kako se jedino pobeđuje Novak!

Mondo pre 16 minuta | Nebojša Marković

Već je Aleksander Zverev u polufinalu Olimpijskih igara naneo težak poraz Đokoviću, a isto će želeti da učini i u polufinalu US opena. Plasirao se Novak Đoković u polufinale US opena pobedom 3:1 protiv Matea Beretinija, ali to nije bio ishod koji je Aleksander Zverev priželjkivao. Nemački teniser se u sredu u Njujorku prvi plasirao među četiri najbolja igrača, a njegova izjava posle meča jasno govori - želi da ode u finale ko god mu bude bio rival. Zverev je