Đoković se učvrstio na čelu ATP liste: Poznato do kada je Novak sigurno prvi na svetu

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

FOTO: AP/Tanjug Srpski as je slavio sa 3:1 protiv Italijana i taj trijumf mu je doneo dodatne bodove u trci sa Danilom Medvedevim za prvu poziciju na ATP listi.

Najbolji teniser sveta je zaradio dodatne bodove jer je prošle sezone diskvalifikovan u četvrtfinalu. Zbog toga je Đoković osigurao prvo mesto najmanje do 1. novembra, odnosno sigurno do početka Mastersa u Parizu. To znači da je Novak već sada podebljao broj nedelja provedenih na vrhu ATP liste na 344. I tu nije kraj. Naime, u slučaju da Srbin osvoji Ju-Es open sezonu će sigurno završiti kao svetski broj jedan. Podsetimo, Đoković će u polufinalu igrati protiv