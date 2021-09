Danas pre 7 sati | Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, sa jutarnjom temperaturom od pet do 15 stepeni i najvišom dnevnom od 26 do 30 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 15, najviša dnevna oko 28 stepeni.