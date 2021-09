Sutra sunčano i toplo vreme

Novi magazin pre 31 minuta | Beta

U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od šest do 15 stepeni Celzijusa, najviša od 27 do 31 stepen. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. U Beogradu će biti sunčano i toplo sa slabim i umerenim vetrom zapadnog i severozapadnog pravca. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša oko 29 stepeni Celzijusa. U Srbiji će u utorak i sredu biti pretežno sunčano i toplo, sa dnevnim temperaturama iznad prosečnih vrednosti (od 29 do 31 stepen Celzijusa). Od četvrtka promenljivo