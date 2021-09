Vremenska prognoza za danas je idealna – sunčano, toplo, a sunce ne prži

RTS pre 3 sata

Danas vreme isto kao juče – sunčano, toplo, najjednostavnije rečeno – za uživanje. Temperatura do 30 stepeni.

Dan pred nama biće pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Ipak, jutro će biti sveže, ponegde samo 5 stepeni. I u Beogradu sunčano drugog dana vikenda, uz temperaturu oko 28 stepeni. Slično će biti do sredine naredne sedmice, a onda stižu oblaci.