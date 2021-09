Danas sunčano i toplo, do 32 stepena

Danas pre 2 sata | Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, uz temperaturu do 32 stepena Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura od šest do 14, najviša od 28 do 32 stepena Celzijusa, vetar slab, promenljivog smera. U Beogradu će danas biti sunčano i toplo, sa temperaturom od 14 do 30 stepeni, i slabim vetrom promenljivog pravca. Povolјan uticaj biometeorološke situacije za većinu hroničnih bolesnika, osim za kardiološke, koji mogu osetiti izvesne tegobe. Kod meteoropata su mogući poremećaj sna i glavobolјa.