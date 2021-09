Danas kuvanje: Sunčano i toplo, do 32 stepena

Nova pre 2 sata | Autor:Tanjug

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, sa slabim vetrom promenljivog smera.

Najniža temperatura će biti od 6 do 14 stepeni C, najviša od 28 do 32 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo, sa najnižom temperaturom 14, a najvišom 30 stepeni. U Srbiji se u sredu očekuje pretežno sunčano, a u četvrtak umereno naoblačenje, ponegde je moguća kratkotrajna slaba kiša. Od petka će biti promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom. Do petka će temperatura biti znatno iznad prosečnih vrednosti, najviša od 28 do 32