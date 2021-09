Još jedan sunčan dan, temperatura iznad proseka za sredinu septembra

RTS pre 1 sat

U većem delu zemlje danas pretežno sunčano i toplo, sa temperaturom znatno iznad proseka za sredinu septembra. Najniža temperatura od 7 do 17, najviša od 30 do 32 stepena. Duvaće slab vetar, promenljivog smera. Sunčano i u Beogradu, uz 31 stepen u najtoplijem delu dana. Toplo će biti do petka, ali će od četvrtka polako početi da pristižu oblaci.