U Srbiji sutra oblačno i toplo vreme

Danas pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra biti oblačno i toplo, samo je poslepodne u pojedinim krajevima moguća kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, poslepodne na severu i zapadu u skretanju na jugozapadni i zapadni pravac. Jutarnja temperatura od osam do 19, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu će biti oblačno i toplo, a poslepodne na širem podučju grada moguća je kratokotrajna kiša. U petak ujutru i pre podne, na severu i zapadu očekuje se naoblačenje i osveženje sa mestimičnom kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom, koje će se do kraja dana