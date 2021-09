Nova pre 55 minuta | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, uz temperaturu do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab vetar promenljivog smera. Najniža temperatura od sedam do 17, najviša od 30 do 32. U Beogradu sunčano i toplo. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura oko 17, najviša oko 31.