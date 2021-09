Dodik na akademiji: Nikad veće jedinstvo između Srpske, Srbije i Srpske pravoslavne crkve

Večernje novosti pre 3 sata | S. M.

Foto G. Šurlan - Uvek smo stajali i branili slobodu svoju. Naše pismo je bilo potrebno da sačuvamo svoj identitet. Jedan gorostas za naš narod, a to je Srpska pravoslavna crkva, učinila je sve da očuva naš jezik, pismo, naš govor, krsnu slavu, identitet. Da nije bilo SPC i njene borbe, izgubili bi svoj identitet još za vreme Osmanskog carstva - poručio je Dodik. On je naglasio da svako sa svojim obavezama, brani i čuva to jedinstvo. - Srpsko jedinstvo podrazumjeva