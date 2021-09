Slovenija: Državni službenici moraju do 1. oktobra imati dokaz o vakcinaciji

Al Jazeera pre 1 sat | Izvor: Agencije

Svi zaposleni u državnoj upravi u Sloveniji morat će se vakcinisati protiv COVID-19, a negativan test na korona virus više im neće biti dovoljan za dolazak na posao, kao za ostale nevakcinisane građane, odlučila je Vlada. Da bi mogli raditi, svi će, ako do sada nisu vakcinisani ili već preležali bolest, morati dokazati da su dobili prvu dozu vakcine do 1. oktobra, a do 1. novembra drugu dozu, osim ako se ne odluče za vakcinu Johnson&Johnson, koja pruža zaštitu