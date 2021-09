Vučić o uvredama Milanovića On je izbor hrvatskog naroda i samim tim njihova slika i prilika! Da vređam narod, ne pada mi na pamet

Kurir pre 6 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da "neće da odgovara na uvrede" hrvatskog predsednika Zorana Milanovića, koji je ranije izjavio da "sumnja u stvarne ciljeve politike Beograda kada je u pitanju članstvo u EU", kao i da će pre toga tražiti "odgovor Srbije o sudbini oko 2.000 hrvatskih građana nestalih 1991. godine".

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, rekao da je "Milanović veliki i iskreni prijatelj Srbije i da čezne da vidi Srbiju u EU", kao i "da ćemo i taj problem da rešimo". On je rekao da "to neće da promeni činjenicu da će Srbija da pretekne Hrvatsku" u ekonomskom razvoju, kao i da će se to desiti uskoro. - Nastaviću da ne odgovaram uvredama. On je izbor hrvatskog naroda i građana Hrvatske i time je njihova slika i