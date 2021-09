Nova odluka ministarstva! Prvaci će zbog kovida takođe ići na onlajn i kombinovanu nastavu uče od kuće u 2 slučaja

Kurir pre 5 sati

Mere za prelazak na onlajn i kombinovanu nastavu, koje su do sada važile za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola i za srednjoškolce, ubuduće će važiti i za najmlađe školarce, potvrđeno je u Ministarstvu prosvete.

To znači da će prvaci, drugaci, trećaci i četvrtaci morati da uče od kuće u sledećim slučajevima: - Ako se u odeljenju koje ima 17 i više učenika dvoje zaraze koronom to odeljenje se deli na dve grupe i prelazi na kombinovanu nastavu 14 dana. - Ako se potom u nekoj od ovih grupa još troje đaka zarazi koronom onda samo ta grupa prelazi na onlajn nastavu na 10 dana. Za odeljenja koja imaju do 16 đaka situacija je sledeća: ukoliko bude troje pozitivnih na kovid-19 to