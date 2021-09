I mlađi osnovci mogu na onlajn nastavu

Dnevnik pre 32 minuta | Tanjug

BEOGRAD: I najmlađi osnovci, od prvog do četvrtog razgreda, preći će na onlajn nastavu ukoliko se u njihovom odeljenju pojavi troje zaraženih kovidom, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za "Politiku".

Poslednja izmena u organizaciji rada škola, koja podrazumeva da ukoliko u odeljenju koje ima do 16 đaka bude troje pozitivnih na virus korona to odeljenje prelazi na onlajn nastavu, odnosi se na sve razrede osnovnih i srednjih škola, ali i na najmlađe osnovce, precizira Ministarstvo. Tako će celo odeljenje preći na onlajn nastavu deset dana ako se u odeljenju među učenicima od prvog do četvrtog razreda pojavi troje zaraženih. Iz Ministarstva su precizirali da će se