Vremenska prognoza za četvrtak, 23. Septembar: Jutro kišovito - potom razvedravanje

Foto: Tanjug/S.A. Vreme u Srbiji Vetar slab i umeren, na istoku jak, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11 stepen, najviša od 17 do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu ujutro pretežno oblačno i suvo, pre podne razvedravanje, a posle podne pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura 9, najviša 18 stepeni Celzijusa. Do 30. septembra očekuje se pretežno sunčano i značajno toplije.