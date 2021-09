Radojičić: Uvođenje kovid propusnica je realna opcija za Beograd

Danas pre 4 sati | Beta

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je danas da zabrana održavanja slavlja i manifestacija u glavnom gradu, zbog povećanja broja pozitivnih na korona virus, „u ovom trenutku nije opcija, ali da je mnogo realnija opcija uvođenje kovid propusnica“.

Radojičić je za RTS izjavio da je to „način da se s jedne strane zaštite ljudi koji nisu vakcinisani i, s druge, da se omogući privredi da radi“. On je dodao da će odluku o tome doneti Krizni štab za suzbijanje epidemije korona virusa, čiji je i on član, ali da će biti saslušano i „mišljenje drugih ljudi“, jer je problem „pravna osnova“, kao i „čitav niz stvari koje nije lako razrešiti“. Kako je naveo, još nije poznato kada će biti naredna sednica Kriznog štaba.