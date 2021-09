Beograd uvodi kovid propusnice? Gradonačelnik Radojičić najavio - zabrana slavlja nije realna

Večernje novosti pre 2 sata | tanjug

Zoran Radojičić Radojičić je za RTS rekao da je sa porastom zaražavanja, interesovanje za vakcinaciju malo povećano, ali da to nije dovoljno i još jednom apelovao na nevakcinisane da se vakcinišu.

Gradonačelnik je istakao da u Beogradu zabrana slavlja kao mera prevencije širenja korona virusa, nije realna opcija i da je realnije da se uvedu kovid propusnice. -To je realnija varijanta, ako se usaglasimo oko toga - rekao je on, a na pitanje ko treba da se usaglasi, odgovorio je da to jesu članovi Kriznog štaba, ali da se osluškuje i mišljenje celog društva. Gradonačelnik nije mogao da kaže kada će biti sledeća sednica Kriznog štaba, dodajući da takvu