Šesti dan protesta na severu KiM, avioni nadletali Jarinje

Šesti je dan protesta Srba sa Kosova i Metohije nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga policije na Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica. Dva aviona Vojske Srbije u dva navrata oko podne nadletela su Jarinje.

14:07 Još jedan nalet aviona Vojske Srbije Avioni Vojske Srbije još jednom su nadleteli administrativni prelaz Jarinje, javlja izveštač RTS-a. Dva borbena aviona Vojske Srbije prethodno su u dva navrata nadletala oko podneva administrativni Jarinje. Your browser does not support the video tag. 13:15 Na Jarinju i Brnjaku mirno, Kurti optužuje Beograd da podstiče nemire Nema promene ni na Brnjaku, ni na Jarinju. Od svojih pozicija ne odustaju ni pripadnici specijalne