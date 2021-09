Vučić: Ako počne pogrom na KiM, reagovaćemo za 24 sata ako se NATO ne umeša

Danas pre 18 minuta | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da Srbija trupama neće ugroziti ni na koji način, da će u slučaju početka sukoba na Kosovu i Metohiji čekati reakciju NATO 24 sata, i da će tek ako se tada „nastavi pogrom reagovati i sprečiti ono što se dešavalo devedesetih ili 2004. godine“.

On je, gostujući na TV Pink, naveo da je to preneo generalnom sekretaru NATO Jensu Stoltenbergu, da je vojska Srbije podigla gotovost, a ne vojsku, kao i da nije ušla u teritoriju Kosova i Metohije zato što Kumanovskim sporazumom i svim potonjim odlukama „nema pravo da to učini“. „Siguran sam da su me ljudi u NATO dobro razumeli i da će preduzeti sve da očuvaju srpsko stanovništvo (na KiM). Mi smo mali narod i nemamo toliko ognjišta da ih rasipamo ili rasturamo“,