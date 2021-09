Šef misije Vigemark: Euleks spreman da pomogne na severu KiM

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Foto: AP - Današnji sastanak sa predsednicom Vjosom Osmani je bio veoma koristan u vezi sa blokadama na dva zajednička prelaza između Kosova i Srbije - napisao je Vigemark na Tviteru. - Euleks je rasporedio izviđačke timove na oba prelaza pre nedelju dana i spreman je da pomogne zajedno sa NATO i KFOR - poručio je on.

A very useful meeting today with 🇽🇰 President ⁦ @VjosaOsmaniPRKS⁩ concerning the stalemate at the 2 Common Crossing Points between 🇽🇰 and 🇷🇸 ⁦ @EULEXKosovo⁩ deployed reconnaissance teams at both CCPs a week ago and is ready to assist together with ⁦ @NATO_KFOR⁩ pic.twitter.com/hejIIZi0Hi — Lars-Gunnar Wigemark (@LarsGWigemark) September 27, 2021