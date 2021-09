Nemojte zaboraviti kišobran: I danas oblačan i kišovit dana, temperature i dalje prolećne, a evo kada se vraća sunce

Blic pre 1 sat

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, u južnom Banatu jak, povremeno i olujni, jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 15 stepeni C, a najviša od 17 do 23 stepena. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i sveže, povremeno sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura oko 15 C, a najviša oko 21 C. Sutra u Srbiji pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, a u petak uglavnom suvo uz delimično razvedravanje. Od subote pretežno sunčano, sa