Dogovor nije postignut: Delegacija Beograda o razgovorima sa Prištinom

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto AP Delegacija Beograda još se nalazi u zgradi Evropske službe za spoljne poslove, a pregovarač Prištine Besnik Bisljimi ranije je napustio je zgradu.

Portparol EU Peter Stano na Tviteru je objavio večeras da sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine uz posredovanje specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka u Briselu i dalje traje i da se pregovori nastavljaju. Dialogue: Meeting of Kosovo & Serbia chief negotiators facilitated by EUSR @MiroslavLajcak in Brussels not over, negotiations continue to find a solution for the current crisis in the north of Kosovo. — Peter Stano (@ExtSpoxEU) September 29,