Lađević: Danas sastanak o proširenju intezivne nege u Batajnici

Nova pre 58 minuta | Autor:Beta

Direktor Centra za anesteziologiju Univerzitetsko kliničkog centra Srbije u Beogradu i jedan od koordinatora kovid bolnice Nebojša Lađević izjavio je da će danas biti održan sastanak o otvaranju šeste jedinice intenzivne nege u kovid bolnici Batajnica, sa novih 20 kreveta. „U ovom talasu više pacijenata zahteva mehaničku potporu.

Sa novih 20 kreveta proširujemo intenzivnu negu i ukupno ćemo imati 120 kreveta, za one najkritičnije pacijente“, rekao je on za RTS. On je dodao da je najveći broj pacijenata na intenzivnoj nevakcinisano i da je „velika razlika“ u kliničkoj slici vakcinisanih i nevakcinisanih pacijenata. „Mali broj pacijenata je vakcinisan i oni nisu na respiratoru niti su na intenzivnoj nezi, oni se samo nalaze pod blažim nadzorom“, istakao je Lađević. BONUS VIDEO: Šta bi sa