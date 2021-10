Šekler: Ne razumem zašto kolege ne izađu iz Kriznog štaba

Danas pre 3 sata | Beta

Virusolog Milanko Šekler izjavio je danas da bi on lično „odavno“ izašao iz Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa i da „ne razume“ kolege koje to do sada nisu učinile. „Ja bih iz Kriznog štaba izašao već 100 puta.

Čini mi se da je ponižavajuče da svi oni imaju mišljenje i da ne uspeju da se izbore protiv ekonomskog dela štaba, a ekonomski deo treba da bude podredjen medicinskom“, ocenio je on za TV Prva. Šekler je dodao da ekonomski deo Kriznog štaba ima zadatak da obezbedi sredstva da bi protivepidemijske mere koje predloži medicinski deo štaba mogle nesmetano da se donose i sprovode. „Svi znamo da je vakcinacija najvažnija, to nije ništa novo, ali u Srbiji je neznanje