Kon: U Kriznom štabu saglasnost samo o vakcinaciji

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv virusa korona Predrag Kon izjavio je danas da je medicinski deo Kriznog štaba na sednici održanoj u utorak insistirao na uvođenju restriktivnijih mera, ali da su se svi saglasili jedino o neiophodnosti vakcinacije.

Kon je, gostujući u programu Televizije K1, rekao da ne zna objašnjenje zašto nisu uvedene kovid propusnice. Naš predlog bio je skraćenje radnog vremena do 17 časova za sve delatnosti koje nisu esencijalne. Time bismo dobili mali predah, smanjio bi se broj novoobolelih, a to vreme uz kovid propusnice trebalo bi iskoristiti za vakcinaciju, izjavio je Kon. Tražili smo obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike i zaposlene u javnim službama. Molio sam da me opozovu