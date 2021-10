Sutra hladno i kišovito, na višim planinama mestimično sneg

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti oblačno, hladno i kišovito, na višim planinama mestimično sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni, u južnom Banatu i na planinama povremeno jak. Najniža temperatura kretaće se od šest do devet stepeni Celzijusa, a najviša od devet do 14 stepeni. U Beogradu će biti oblačno, hladno i kišovito. Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni vetar. Dnevna temperatura će biti bez većeg kolebanja od osam do deset stepeni Celzijusa. U Srbiji će tokom celog narednog sedmodnevnog perioda biti oblačno, hladno, mestimično