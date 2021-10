Brnabić: Imamo dokaze da je neko koristio svoj uticaj da Koluviji kaže da optuži Andreja Vučića

Beta pre 35 minuta

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da postoje dokazi da je "neko" koristio svoj uticaj da Predragu Koluviji, optuženom za uzgajanje tona marihuane na farmi Jovanjica, kaže da optuži brata predsednika Srbije, Andreja Vučića.

Ona je kazala da nadležni istražuju "ko je to uradio".

"Ako je neko koristio svoj uticaj da Koluviji kaže da optuži Andreja Vučića, kao što imamo dokaze da jeste, onda taj mora da odgovara. Ukoliko je i Koluvija radio bilo šta protiv zakona, ako je uzgajao marihuanu, odgovaraće za to krivično delo", rekla je premijerka za Radio televiziju Vojvodine (RTV).

Navela je i da nije čula da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić relativizovao optužbe protiv Koluvije kada je izjavio da vlasnik Jovanjice "nije nikog ubio niti je imao 10 tona kokaina već tonu marihuane koju su Nemci i pola okruženja legalizovali".

Komentarišući navode iz takozvanih Pandorinih papira da je ministar finansija Siniša Mali ipak bio vlasnik 24 stana u Bugarskoj, premijerka je kazala da su nadležne institucije već pogledale ranije papire na tu temu.

"Da li treba da gledaju i reciklirane papire? Treba da pogledaju ako postoje novi papiri. Ključno je šta je Mali imao ili nije imao pre nego što je krenuo da se bavi politikom", navela je premijerka.

Prelazak crvene linije bi bio da se Rosu nije povukao sa severa Kosova

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da bi "prelazak crvene linije", koji bi izazvao reakciju Srbije, bio da NATO u sredu nije reagovao i da se specijalne jedinice kosovske policije Rosu nisu povukle sa severa Kosova, gde su sprovodile akciju sprečavanja šveca, tokom koje je povređeno deset Srba.

"Da se ovo nastavilo juče, da se nastavilo pucanje na Srbe, a da NATO nije reagovao i da se oni nisu povukli, da dolazi do novog etničkog čišćenja srpskog naroda, jednostavno je crvena linija. Dakle, to se ne bi dozvolilo i to se neće dozvoliti. Mislim da je to jasno i NATO-u i KFOR-u i EU i ostalim partnerima", rekla je Brnabić u emisiji "Pravi ugao" na Radio-televiziji Vojvodine.

Ona je istakla da je Srbija danas vojno "neuporedivo jača" i dodala da Srbija "može da se odvaži da odbrani Srbe na Kosovu".

Prema njenim rečima, provokacije iz Prištine su "stalne" i ocenila da je premijer Kosova Aljbin Kurti "neodgovoran političar i ideološki fanatik, koji svaki dan praktično preti ratom".

"Ja mogu samo da kažem da su te provokacije stalne i da mislim da je jedina nada i želja Aljbina Kurtija je da Srbi reaguju na te provokacije, kako bi onda, pretpostavljam, zauzeo i sever Kosova i Metohije", kazala je Brnabić.

Premijerka je ocenila i da je Srbija uspela da se nametne "kao konstruktivan i predvidiv partner" i da čini sve da sačuva mir i stabilnost".

"Očigledno je da je faktor nestabilnosti Priština i da su oni jedini krivci za nestabilnost", izjavila je Brnabić. //

(Beta, 10.14.2021)