Srbija, kriminal i slučaj Veljko Belivuk: Pet stvari koje treba da znate

BBC News pre 2 sata | Slobodan Maričić - BBC

BBC Policija ispred Partizanovog stadiona

Hapšenje pred kamerama, navijački „tajni bunker na stadionu", fotografije unakaženih tela na televiziji i optužbe o spregama kriminala i politike.

Slučaj Veljka Belivuka i njegove kriminalne grupe, osumnjičenih za najteža krivična dela, među kojima i ubistva i mučenja, pun je detalja nalik najuzbudljivijim političkim trilerima i već dugo potresa Srbiju, pa i Balkan.

Protiv Belivuka i još 30 ljudi je 15. oktobra potvrđena optužnica, a terete se za različita krivična dela, među kojima su teška ubistva, otmice, dilovanje droge i nedozvoljeno nošenje i promet oružja.

Iz Višeg suda je saopšteno da je rešenje Krivičnog vanpretresnog veća, Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, o potvrđivanju optužnice, doneto 27. septembra.

Poznat po nadimku Velja Nevolja, Belivuk je bio vođa organizovanog dela navijača Partizana, a on i njegova grupa sumnjiče se za pet ubistava, mučenja i dilovanje droge.

Uhapšen je početkom februara, a krajem jula ponovo je bio na naslovnicama, posle pisanja Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) o navodnim detaljima njegovog saslušanja u tužilaštvu.

Belivuk je, piše KRIK, negirao da je ubica i na pitanja o tome nije želeo da odgovara, ali je detaljno pričao o navodnom odnosu sa državnim vrhom i predsednikom Srbije Alekandrom Vučićem.

Istog dana po objavljivanju iskaza, Vučić je porekao da ga je bilo kada video.

Mediji u Srbiji su još 30. jula objavili da je protiv Belivuka i još 30 članova grupe podignuta optužnica za više krivičnih dela, početkom avgusta okrivljenima je produžen je pritvor, a troje je pušteno da se brani sa slobode, prenela je agencija Beta.

Ovakva odluka je doneta zbog opasnosti od bekstva, uticaja na svedoke, da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo i jer je za krivična dela koja im se stavljaju na teret propisana kazna zatvora preko deset godina, navodi se u saopštenju Višeg suda.

Ovo je pet stvari koje su obeležile ovaj kontroverzni slučaj do sada.

Saslušanje

Belivuk je 5. jula na saslušanju u Tužilaštvu za organizovani kriminal navodno naveo da su mu predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegovi saradnici tražili više usluga, piše KRIK.

Rekao da su Vučić i njegovi saradnici prethodnih godina od njega tražili da kontroliše da se na Partizanovim tribinama ne skandira protiv predsednika i da zastrašuje one koji su organizovali proteste protiv vlasti, piše u transkriptu sa Belivikovog saslušanja u koji su novinari KRIK-a imali uvid.

Takođe mu je traženo da obezbedi mirno održavavanje Parade ponosa u Beogradu, ali i da utiče na taksiste da otkažu proteste protiv aplikacije za prevoz „KarGo", navodi KRIK.

Nekoliko godina unazad, navijači Partizana su na utakmicama uzvikivali pogrdne parole na račun Vučića, smatrajući ga direktno odgovornim za propadanje klubova u okviru sportskog društva.

Na pojedinim mečevima, Belivukova ekipa je napadala druge navijače koji su uzvikivali pogrdne poruke upućene Vučiću, o čemu su pisali portali Mondo i Espreso.

O pogrdnim povicima protiv Vučića na košarkaškoj utakmici Partizan - Cedevita u regionalnoj ABA ligi početkom 2016. godine i potonjim dešavanjima pisao je i magazin Vreme 2016. godine.

Agencija Beta je 22. jula 2021. godine izvestila o novim incidentima među navijačima Partizana zbog povika protiv Vučića na međunarodnoj fudbalskoj utakmici.

Pripadnici Žandarmerije intervenisali su u 15. minutu utakmice Partizana i slovačke ekipe Dunajska streda u Beogradu, pošto su navijači sa južne tribine prešli na istočnu i fizički napali gledaoce koji su skandirali protiv uprave kluba i predsednika Srbije.

Posle kraće tuče jedan deo navijača je napustio tribinu, pa je usledila intervencija policije, prenela je Beta.

Navijači koji su izazvali tuču su preskočili ogradu i preko atletske staze se neometano vratili na južnu tribinu, u čemu ih policija nije sprečila.

Fonet Predsednik Srbije Aleksandar Vučić negirao je Belivukove tvrdnje

Beluvik je izjavio, prema pisanju KRIK-a, i da se nekoliko puta lično video sa predsednikom Vučićem, kao i da je od 2011. godine član Srpske napredne stranke.

Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika, odmah je izjavila za KRIK da Vučić neće davati izjave o ovome dok je istraga u toku, ali se predsednik ubrzo oglasio.

„Nikada u životu nisam video tog čoveka, niti razgovarao sa njim", izjavio je Vučić.

Dodao je da „ubice i koljači pokušavaju politički da se izvuku", da će se u roku od 48 sati „obratiti naciji po ovom pitanju", kao i da je spreman da ide na poligraf.

KRIK piše da je Belivuk tokom saslušanja samoinicijativno počeo da priča o odnosu sa državnim vrhom.

„Rešio sam lepo da kažem sve o mom odnosu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministrom policije Aleksandrom Vulinom, Vučićevim bratom, prijateljima, kumovima i svim ostalim političarima koji su od nas tražili usluge, a sada se prave da se ne poznajemo i peru ruke od nas", rekao je Belivuk tužiocu, piše KRIK.

Belivuk navodi da je kontakt sa predsednikom održavao preko Aleksandra Vidojevića, poznatog kao Aca Rošavi, navijača Partizana i navodno prijatelja Vučićevog sina.

Mediji su proteklih godina objavili više fotografija na kojima je sin predsednika Vučića Danilo, u društvu Vidojevića.

Vučić je od Belivuka navodno tražio i da se na utakmici spreči dizanje uvredljivog transparenta protiv ćerke Zvezdana Terzića, direktora fudbalskog kluba Crvena zvezda.

„Mi smo to uradili, a onda me je pozvao Terzić da se zahvali i pita koliko to košta. Rekli smo da je to urađeno kao usluga i da za prijatelje to ne može ništa da košta", ispričao je Belivuk u istrazi, prenosi KRIK.

Belivuk tvrdi da je navodno imao kontakte i sa Darkom Glišićem, visokim zvaničnikom SNS, dok je jedan od članova njegove grupe imao kontakt sa ministrom policije Aleksandrom Vulinom.

Glišić, predsednik Izvršnog odbora SNS-a, izjavio je nešto kasnije da je Belivukovo svedočenje „notorna laž". , a njegove navode negirala je i kompanija „Kar:Go".

Fotografije

Krajem jula, tokom gostovanja na televiziji Pink, ministar Vulin pokazao je fotografije Belivukovih navodnih žrtava.

Na fotografijama se vide Belivuk i i još jedan član njegove grupe, kako drže osobu „pred klanje", tvrdi Vulin.

Prikazane su i delimično cenzurisane fotografije obezglavljenog leša, telo probodeno sa više noževa, kao i otkinuta ljudska stopala.

Vulin je naveo da su te fotografije otkrivene u mobilnim telefonima Belivukove grupe, a da su svi zločini navodno počinjeni u kući u Ritopeku, nadomak Beograda.

„Sve (žrtve) su navijači Partizana, klali su ih drugi navijači Partizana, utvrdili smo identitet svih do jednog… (Fotografije) su njihovi trofeji, oni su se time hvalili", izjavio je Vulin u emisiji „Hit tvit" TV Pink.

Pokazivanje fotografija tokom emisije u udarnom terminu na televiziji sa nacionalnom frekvencijom osudili su i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Udruženje novinara Srbije (UNS) i pozvali medije da „poštuju dostojanstvo žrtava i ne uznemiravaju javnost".

Potom se oglasila Olivera Zekić, predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koja je rekla da je njen stav je da takve scene ne bi zabranila.

„Široka javnost mora da bude upoznata sa aktuelnom situacijom u zemlji i opravdanošću borbe protiv kriminala.

„To su fotografije edukativnog karaktera", izjavila je Zekić za „Danas".

Slične fotografije navodnih Belivukovih žrtava Vulin i Vučić prikazali su i početkom marta, na konferenciji za medije posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

BBC Policija ispred Partizanovog stadiona

Za šta se Belivukova grupa sumnjiči?

Desetine novinara i policajaca se tog 4. februara 2021. našlo ispred Partizanovog stadiona.

Nekoliko sati ranije, uhapšeno je 19 ljudi, među kojima i Belivuk.

„Ova kriminalna grupa je bila jako dobro organizovana i bilo je potrebno ozbiljno vreme da bi se obezbedili valjani dokazi u ovom slučaju", izjavio je tada Bogdan Pušić, načelnik Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako je naveo, tim hapšenjem je poslata „jasna poruka o odlučnosti države da se obračuna sa organizovanim kriminalom".

Ministar Vulin je tada izjavio da je reč o „najjačoj kriminalnoj grupi od Zemunskog klana", čiji su članovi, između ostalog, odgovorni i za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića.

Belivuk je ubrzo uz jake policijske snage doveden na stadion, koji je bio u potpunoj blokadi, a prilikom pretresa prostorija pronađeni su oružje i droga.

Policija je bila i na stadionu Crvene zvezde, gde je takođe pronađena droga.

Belivukova grupa se na početku, između ostalog, sumnjičila za tri ubistava - Milana Ljepoje, Gorana Veličkovića i Zdravka Radojevića.

Početkom jula istraga je proširena, jer tužilaštvo sumnja da su među žrtvama grupe i Lazar Vukičević, kao i Aleksandar Gligorijević.

Tužilaštvo tvrdi da je Belivukov klan za ubistva koristio kuću u beogradskom naselju Ritopek, gde je mamio žrtve.

„U toj kući, kući strave, dovođeni su ljudi koji su na najsuroviji i najmonstruozniji način ubijani", izjavio je Vulin.

U kući je otkrivena tajna sobu puna oružja i eksploziva, saopštila je policija u aprilu.

U toj prostoriji je nađena i industrijska mašina za mlevenje mesa i kostiju, naveo je Vulin, na kojoj su kasnije pronađeni DNK tragovi više žrtava.

Još šest ljudi za koje se sumnjiči da su pripadnici Belivukove grupe uhapšeno je u maju, saopštio je MUP.

Vuk Vučinić, jedan od uhapšenih, koji se sumnjiči da je Gorana Veličkovića dovezao u kuću u Ritopeku, krajem jula pušten je iz pritvora.

Veze sa politikom

U danima posle hapšenja, u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), ispitan je Vladimir Vuletić, doskorašnji potpredsednik Partizana koji je posle Belivukovog hapšenja podneo ostavku.

Saslušani su i Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka u MUP-u Srbije, i Slaviša Kokeza, predsednik Fudbalskog saveza Srbije.

I Vuletić i Hrkalović su, prema pisanju medija, pristali na poligrafsko testiranje, ali nisu mogli da mu budu podvrgnuti iz zdravstvenih razloga, dok je Kokeza odbio poligraf.

Tužilaštvo istražuje i pojedine veze koje su Belivuk i saradnici imali u policiji, piše KRIK.

Vučić je izjavio sredinom jula da se vlast nije na vreme obračunavala sa Belivukovim klanom jer je imao „jatake u Ministarstvu unutrašnjih poslova u našim redovima".

Istraga se vodi protiv inspektora Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) Božidara Stolića zbog sumnje da je grupi odavao poverljive informacije, navodi KRIK.

Goran Papić, bivši zamenik načelnika SBPOK-a sumnjiči da je uticao na to da se Belivukovom saradniku Marku Miljkoviću vrati oduzeti automobil, dodaju.

Tokom istrage protiv Papića u Višem javnom tužilaštvu svedočio je i Nebojša Stefanović, bivši ministar unutrašnjih poslova i aktuelni ministar odbrane.

Postupak se vodi i protiv dvojice policajaca osumnjičenih da su u okviru akcije hapšenja Belivukove ekipe površno pretresli jedan od stanova koji je grupa koristila, navodi KRIK.

Međutim, kako navode, do sada nisu istraženi odnosi klana sa Nenadom Vučkovićem Vučkom, žandarmom koji im je, navodno, bio veza sa nekada jednom od najmoćnijih osoba u policiji.

Ni Novak Nedić, generalni sekretar Vlade Srbije, koji je navodno sa Belivukom i njegovim saradnicima vežbao gađanje na vojnom strelištu u Pančevu, nije saslušan, tvrdi KRIK.

Prema navodima ovog portala, članovi Belivukove grupe su 2017. obezbeđivali inauguraciju predsednika Vučića, a često su viđani i u društvu njegovog sina Danila.

Pitanje nestalih

Petnaest mlađih muškaraca je nestalo tokom prethodne dve godine i pretpostavlja se da su stradali u obračunu domaćih kriminalnih grupa, objavio je KRIK u februaru.

Najmlađi među njima su 22-godišnji Vukašin Gošović,, godinu stariji Strahinja Marković, Filip Marjanović, Dario Đorđević, Goran Mihajlović i Damir Hodžić.

Najstariji je Jovo Kecman, 51 godina.

Jedini od nestalih čije je telo nađeno je 27-godišnji Aleksandar Halabrin, ali nije utvrđeno ko ga je ubio.

„Nama je neko ubio sinove, a sada kao da hoće da ubiju i majke", izjavila je njegova majka Mara Halabrin posle objavljivanja fotografija tela žrtava za čija ubistva se sumnjiči Belivukov klan.

Roditelji žrtava su više puta apelovali na medije i zvaničnike da ne objavljuju detalje zločina.

„Mi se naježimo ili prebacimo kanal, ali opet vas kopka i pogledate, to je za nas nešto, čak i mom sinu kojeg sam sahranila ima valjda pravo da počiva u miru", rekla je ona.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.15.2021)