INTERVJU Istoričar Milivoj Bešlin: Iz diktature se ne izlazi civilizovano. Nema povratka na staro, osvojene slobode se ne mogu vratiti

Nova pre 23 minuta  |  Autor: Jelena Bulajić
INTERVJU Istoričar Milivoj Bešlin: Iz diktature se ne izlazi civilizovano. Nema povratka na staro, osvojene slobode se ne mogu…

Jednom pokrenuto nasilje je kao duh iz boce, ne možete ga vratiti kada zamislite.

Režim Aleksandra Vučića je pokrenuo spiralu nasilja, a kada će ona biti zaustavljena, to neće zavisiti od njih. Ušli smo u vrlo opasnu fazu kada društvene i političke protivrečnosti i polarizacija moraju da se rešavaju institucionalno i na izborima, ocenjuje za Nova.rs istoričar Milivoj Bešlin. On upozorava da je vlast svojim postupcima smanjila mogućnost demokratskog i institucionalnog raspleta krize, kao i da se, na žalost, iz diktatura ne izlazi civilizovano i
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Bešlin: Iz diktature se ne izlazi civilizovano, potrebno je da izbori budu što pre

Bešlin: Iz diktature se ne izlazi civilizovano, potrebno je da izbori budu što pre

Novi magazin pre 17 minuta
Bešlin: Iz diktature se ne izlazi civilizovano, potrebno je da izbori budu što pre

Bešlin: Iz diktature se ne izlazi civilizovano, potrebno je da izbori budu što pre

N1 Info pre 1 sat
Bešlin: Režim smanjio mogućnost demokratskog raspleta krize - potrebni hitni izbori

Bešlin: Režim smanjio mogućnost demokratskog raspleta krize - potrebni hitni izbori

Radio 021 pre 58 minuta
Istoričar Milivoj Bešlin: „Iz diktature se ne izlazi civilizovano, svako odlaganje izbora podiže cenu političkog raspleta“…

Istoričar Milivoj Bešlin: „Iz diktature se ne izlazi civilizovano, svako odlaganje izbora podiže cenu političkog raspleta“

Serbian News Media pre 52 minuta
Bešlin: Iz diktature se ne izlazi civilizovano, potrebno je da izbori budu što pre

Bešlin: Iz diktature se ne izlazi civilizovano, potrebno je da izbori budu što pre

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIzbori

Politika, najnovije vesti »

SSP: Dejan Vuk Stanković je privatni Vučićev ministar, zadužen da grli ćacije i ćuti na njihovo nasilje

SSP: Dejan Vuk Stanković je privatni Vučićev ministar, zadužen da grli ćacije i ćuti na njihovo nasilje

N1 Info pre 27 minuta
„Dejan Vuk Stanković je privatni Vučićev ministar, zadužen da grli ćacije i ćuti na njihovo nasilje“

„Dejan Vuk Stanković je privatni Vučićev ministar, zadužen da grli ćacije i ćuti na njihovo nasilje“

Nova pre 18 minuta
Počinje suđenje novosadskoj dvanaestorci: Šta kažu optuženi?

Počinje suđenje novosadskoj dvanaestorci: Šta kažu optuženi?

Vreme pre 32 minuta
INTERVJU Istoričar Milivoj Bešlin: Iz diktature se ne izlazi civilizovano. Nema povratka na staro, osvojene slobode se ne mogu…

INTERVJU Istoričar Milivoj Bešlin: Iz diktature se ne izlazi civilizovano. Nema povratka na staro, osvojene slobode se ne mogu vratiti

Nova pre 23 minuta
„Srbija do kraja godine verovatno neće otvoriti klaster tri u pregovorima sa EU, to bi poslalo pogrešan signal da je situacija…

„Srbija do kraja godine verovatno neće otvoriti klaster tri u pregovorima sa EU, to bi poslalo pogrešan signal da je situacija u zemlji pozitivna“

Nova pre 7 minuta