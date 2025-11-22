Bešlin: Iz diktature se ne izlazi civilizovano, potrebno je da izbori budu što pre

Istoričar Milivoj Bešlin upozorio je da je vlast svojim postupcima smanjila mogućnost demokratskog i institucionalnog raspleta krize, kao i da se, nažalost, iz diktature ne izlazi civilizovano i da to uvek ima cenu.

"Režim je pokrenuo spiralu nasilja, a kada će ona biti zaustavljena, to neće zavisiti od njih. Ušli smo u vrlo opasnu fazu kada društvene i političke protivrečnosti i polarizacija moraju da se rešavaju institucionalno i na izborima", rekao je Bešlin, u intervjuu za današnji list Nova. Međutim, kako je rekao, "režim je razorio i obesmislio naše institucije i ne dopušta nikakve, a kamoli fer izbore". "Misle da će pojačanom represijom, koja poprima oblike državnog