Temperatura na nuli! Detaljna vikend prognoza predviđa drastično zahlađenje i kišu, a evo kad će nam granuti sunce

Mondo pre 1 sat | Veljko Petranović

Porast temperature sa dužim sunčanim periodima na severu Srbije očekuje nas danas, a na jugu oblačno vreme sa slabom kišom koja će prestati tokom dana.

Porast temperature sa dužim sunčanim periodima na severu Srbije očekuje nas danas, a na jugu oblačno vreme sa slabom kišom koja će prestati tokom dana. Vetar slab iz severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3 do 8 stepeni, a maksimalna od 10 na jugu Srbije do 16 stepeni po Vojvodini. Uveče suvo uz temperaturu od 6 do 11 stepeni u 22 časa. U Beogradu malo toplije sa sunčanim periodima i malo oblaka. Vetar slab severni. Pritisak iznad