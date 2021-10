Neće kovid propusnice, mere i vakcine! Desetine hiljada ljudi protestovalo u Francuskoj, Švajcarskoj i Italiji! (video)

Pravda pre 13 minuta | Kurir

Desetine hiljada ljudi protestovalo je u subotu u Italiji, Francuskoj i Švajcarskoj protiv kovid propusnica, epidemioloških mera i vakcina.

Francuska policija saopštila je da se na demonstracijama koje se širom zemlje održavaju 14. subotu zaredom, okupilo više od 40.000 ljudi. Policija je privela pet osoba. WATCH: Large demonstration underway in Paris. This is the 13th consecutive Saturday of protests against the government’s COVID mandates in France. pic.twitter.com/QxHF69ck8G — Election Wizard (@ElectionWiz) October 9, 2021 Hiljade demonstranata koji se protive restriktivnim merama, defilovalo je i