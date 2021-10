Danas pretežno sunčano vreme, do 18 stepeni

Novi magazin pre 37 minuta | Beta

U Srbiji će danas, posle hladnog jutra mestimično sa slabim mrazem i maglom, biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od dva do sedam, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni Celzijusa. U Beogradu će ujutro biti hladno ponegde sa maglom, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od dva do šest, a najviša dnevna oko 17 stepeni Celzijusa. Očekivane biometeorološke prilike povolјno će uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba.