Zbog rekordnog broja pregleda u Domu zdravlja Niš proširen dečiji kovid deo

Južne vesti pre 1 sat | M. Milojević Kostić Južne

Ogromne gužve i sve veći broj dece koja se sa simptomima kovida javljaju u niški Dom zdravlja, naterao je nadležne da prošire kovid deo, kako deca i roditelji na pregled i rezultate ne bi čekali ispred ambulante.

Samo juče u kovid ambulanti za decu pregledano je 405 pacijenata, a 259 prvi put se javilo lekaru zbog sumnje na kovid. Umesto tri, kovid ambulanta za decu od juče ima sedam ordinacija. Kako navodi direktor Doma zdravlja Niš Milorad Jerkan, ovoliki broj pregleda dece do 18 godina nisu imali od početka epidemije. Samo juče 70 dece bilo je pozitivno na koronu. Od tog broja 16 pozitivnih bilo je starosti do šest godina, 35 od sedam do 14 i 19 zaraženih srednjoškolaca