Napad u iraku: Teroristi upali u selo, ubili 11 i ranili 15 osoba (foto/VIDEO)

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Foto: Tviter/@sinansm Policija je saopštila da su napadači došli sa nekoliko vozila naoružani poluautomatskim puškama i napali meštane sela koje se nalazi nedaleko od grada Mukdadija na istoku zemlje, preneo je Rojters.

Pictures shared online purportedly showing people gathering outside the morgue of Muqdadiya hospital to collect dead bodies. #Iraq @TheNationalNews pic.twitter.com/21L0pM5foR — Sinan S. Mahmoud (@sinansm) October 26, 2021 Outside Muqdadiya hospital. #Iraq https://t.co/nsRrx4ddL6 — Sinan S. Mahmoud (@sinansm) October 26, 2021 ZAPRATITE NPORTAL NA FEJSBUKU BONUS VIDEO: TALIBANI DOLAZE PO MENE: Devojka iz Avganistana moli američke vojnike da je spasu