Sutra sunčano, samo u Timočkoj Krajini moguća rosulja

Novi magazin pre 6 sati | Beta

U Srbiji će sutra biti sunčano vreme, samo u Timočkoj Krajini oblačno ponegde s rosuljom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutro na jugozapadu i zapadu biće magle, a uveče sa jugozapada i zapada očekuje se naoblačenje, tokom noći kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7 stepeni Celzijusa, na jugu Banata oko 11, najviša od 15 do 19, u Timočkoj Krajini oko 12. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata sa olujnim udarima. U Beogradu će sutra biti sunčano, uz umeren i jak jugoistočni vetar i temperaturu od oko 7 do 19 stepeni Celzijusa. U utorak oblačno sa kišom,