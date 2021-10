Drugi dan vikenda sunčan, na jugu Banata košava olujne jačine

RTS pre 4 sati

Drugog dana vikenda ujutru na jugu i zapadu ponegde magla. Tokom dana u većem delu zemlje sunčano vreme, osim u Timočkoj Krajini. Duvaće košava, na jugu Banata olujne jačine.

Jutarnja temperatura od -2 na jugu do 13 u Banatu. Najviša dnevna do 19 stepeni. U Beogradu sunčano, uz košavu. Jutarnja temperatura od 6 do 9, najviša dnevna oko 18 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano. U košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, na jugu Banata i olujnim jugoistočnim vetrom. Uveče postepeno naoblačenje sa zapada, tokom noći kiša. U utorak oblačno, vetrovito i malo hladnije s kišom. Po podne prestanak padavina, zatim i delimično