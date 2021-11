Lončar: Lekari koji su preporučivali ili prepisali ivermektin su već smenjeni

N1 Info pre 6 sati | Autor:Beta

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da su lekari koji su preporučili ili prepisali lek Ivermektin već smenjeni sa svojih radnih mesta. „Oni koji su bili na nekim rukovodećim mestima, više nisu.

Sada sledi drugi deo. Taj lek nije po Zakonu, to je neregistrovan lek za ljudsku upotrebu, on se koristi u veterini i ne može da se koristi i preporučuje ljudima“, naglasio je Lončar na konferenciji za medije povodom godinu dana Vlade Srbije. On je rekao da će se smatrati da lekari koji preporučuju upotrebu tog leka narušavaju zdravlje i život građana Srbije, pa će u skladu s tim i snositi odgovarajuće posledice. Lončar je pozvao i medije u Srbiji da ne izveštavaju