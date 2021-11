Porodica Kon uznemirena zbog grafita u Beogradu, ispisani i u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta, RTS

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je njegova porodica uznemirena, nakon što je jutros primećeno da je na zgradi u kojoj žive ispisano "Kon - Mengele".

Grafit protiv Kona i u Novom Sadu. „Normalno da čovek ne može na ovaj natpis da bude hladan, ali mi je jasno da su to moji lični neprijatelji“, kazao je Kon za Radio-televiziju Srbije. Kon je naglasio da linč njega prizivaju oni ljudi koji podržavaju građane koji se protive vakcinaciji protiv koronavirusa i epidemiološkim merama. „Nekome je to šala kada gleda sa strane, pogotovo kada navija. Meni to nije šala, i svakome ko je pripadnik jevrejskog naroda“, istakao